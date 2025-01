“La manina di Memo Remigi”, l’affondo a Jessica: opinionista di Pomeriggio 5 la “demolisce”

Durante un dibattito acceso a Pomeriggio 5, Caterina Collovati ha rivolto parole pungenti a Jessica Morlacchi, l’ex cantante dei Gazosa, che ha recentemente deciso di ritirarsi dal Grande Fratello in seguito a una sanzione disciplinare. La Collovati ha insinuato che Jessica sia entrata nel reality grazie alla controversa vicenda con Memo Remigi.

Le parole di Caterina Collovati

Nel corso della trasmissione, Caterina Collovati ha commentato: “Jessica Morlacchi al Grande Fratello grazie alla manina di Memo Remigi”. Un’affermazione che ha riportato alla ribalta la vicenda dell’esclusione di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno, programma in cui Jessica faceva parte del cast.

Il dibattito a Pomeriggio 5

In studio, la Collovati ha rincarato la dose: “Mamma mia, a me questa Jessica non è mai tanto piaciuta. E a proposito di sessismo mi viene in mente cosa fece passare al povero Memo Remigi”. Myrta Merlino ha prontamente difeso Jessica, ribattendo: “Però Memo Remigi anche meno la manina”.

Le reazioni

Nonostante l’intervento di Merlino, Caterina Collovati non ha fatto marcia indietro, aggiungendo: “Beh meno la manina, però lo conosciamo e sappiamo che lei con quella manina è finita al Grande Fratello”. Le sue parole hanno suscitato un acceso dibattito, riportando l’attenzione su una vicenda che aveva già fatto discutere.

La decisione di Jessica Morlacchi

La Morlacchi, intanto, ha scelto di ritirarsi dal reality, rifiutando la sanzione disciplinare comminata a lei, a Helena Prestes e Ilaria Galassi dopo le recenti liti. Un’uscita che ha generato polemiche e commenti, tra cui quello al vetriolo della Collovati.