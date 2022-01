Dopo l’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip, i rapporti tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge si sono raffreddati. L’ex Miss Italia dando il sostegno alla moglie di Alex Belli ha fatto indispettire l’italo americana.

Manila sparla Soleil: “Per non lasciarla sola l’ho difesa contro tutti!”

Ma ormai ha la sua idea e quando parlerà le applaudiranno e diranno brava. Quattro mesi l’ho difesa contro tutti voi, anche quando era indifendibile, dai diciamo le cose come stanno per non lasciarla da sola. Nella gogna tra un po’ quando successe la cosa con Ainett.