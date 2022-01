La frattura tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge è definitiva? Lo ha voluto sapere anche Alfonso Signorini nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Gli equilibri nella Casa del GF Vip sono completamente cambiati con l’ingresso di Delia Duran, in seguito al quale l’ex Miss Italia si è avvicinata alla moglie di Alex Belli facendo indignare l’influencer.

Manila e Soleil, è rottura

Anche ieri sera, Manila ha ammesso di aver cercato Soleil nei tre giorni successivi all’ingresso di Delia Duran, ma la Sorge non si è detta dello stesso parere. Nel corso della puntata, lo strappo tra le due è stato evidente in più occasioni.

La stanchezza in Casa è ormai palpabile ma non mancano i momenti di affossamento reciproco. Da una parte Soleil con la sua freddezza nei confronti di Manila e dei suoi momenti di maggiore fragilità, dall’altro quest’ultima che ha sparlato della (ormai ex) sua amica con Katia Ricciarelli proprio mentre l’influencer raccontava alcuni aspetti delicati della sua vita:

Vabbè, l’elenco delle tragedia, tesò te ne posso raccontare mille, ognuno c’ha l’elenco delle tragedie… le abbiamo avute tutti!

Così Manila ha commentato con Katia mentre quest’ultima ha aggiunto:

Adesso fa quella che ha avuto cose difficili…

Subito dopo, la Ricciarelli ha raggiunto Soleil abbracciandola. Così ha fatto anche la Nazzaro ma la Sorge in quel caso ha rifiutato l’abbraccio, lamentandosi con la cantante lirica:

Non posso andare sempre io dalla gente…

Una cosa è certa: tra le due donne allo stato attuale i rapporti sembrerebbero ormai irreparabili. E Delia, in fondo, c’entra ben poco.

La frattura tra Manila e Soleil è davvero insanabile? #GFVIP pic.twitter.com/0amOKrr94y — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2022

Manila:”anche per me c’è una difficoltà, non vedo i miei figli da 4 mesi”

Soleil:”oh povera”

Schifo.#gfvip pic.twitter.com/q0heg316ON — Aless (@sashaa9871) January 21, 2022

Fa bene Soleil a rifiutare dei falsi abbracci.

Uno dei commenti di Manila mentre Soleil stava vivendo il momento con il padre “se ora elenca tutte le tragedie”#TeamSoleil #gfvip pic.twitter.com/4ORf5hs5A4 — Catia (@catiuz92) January 21, 2022