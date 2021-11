Manila Nazzaro chiacchierando in giardino con Patrizia Pellegrino, ha avuto modo di raccontare intimamente Soleil Sorge, sua amica e complice nella Casa del Grande Fratello Vip.

Soleil è stata fortemente criticata da Patrizia nella clip di presentazione: “Io sono certa, anche se non la conosco che lei c’ha un mondo di sofferenza, di vissuto dentro che l’ha resa a volte un po’ ispida e riccetto”, ha affermato la new entry.

Manila ha cercato di farle conoscere i lati nascosti della concorrente più discussa di questa sesta edizione del GF Vip:

Ha un carattere che secondo me lei crescendo diventerà una forza. La forza senza il controllo è nulla. Lei ha questa forza che imparerà con il tempo a controllare e sarà potenza. Io sono stata una delle prime ad andare oltre… E credimi qui dentro mi sono schierata contro tutte per lei.

Nei primi tempi avevo tutto il gruppo di Raffaella contro perché prendevo le sue difese perché era sola contro tutti e non va bene. La cosa più bella di Soleil è il suo animo e la sua attenzione. A Sole non sfugge nulla… lascia perdere il rapporto con Gianmaria perché è una cosa a parte, questo odio e amore perché si vogliono un bene da matti.

Lei ha questa generosità nel darsi… Sole non ha mai detto di no e per me come donna e amica queste cose contano. Le ho promesso dal primo giorno che non la lascerò mai sola e così è stato gliel’ho promesso e lo farò per sempre.