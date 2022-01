Manila Nazzaro ha deciso di scrivere una lettera per Manuel Bortuzzo prima che vada via dal Grande Fratello Vip. Mentre la maggior parte degli amici ne ha approfittato per rilassarsi o per schiacciare un pisolino, l’ex Miss Italia in piscina scrive in una valle di lacrime.

Manila piange e scrive una lettera per Manuel: “Si è alzato un muro…”

Munita di fogli e penna, Manila inizia a scrivere una lunga lettera. A mancare non sono di certo le lacrime di commozione che pervadono il suo volto: chi è il destinatario di questa missiva che tanto la commuove?

L’arrivo di Soleil Sorge, in suo soccorso, svela l’arcano:

Sto scrivendo una lettera a Manu. Prima che partisse… voglio leggerla prima di dargliela. Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne quindi gli scrivo. Lui ha avuto questo atteggiamento perché per lui non si può litigare per queste stupidaggini. Lui non può spendere energie per queste cose. Noi condividevamo tutto e poi c’è stata questa roba glaciale ma ho capito che lui non mi vuole parlare.

Anche Soleil spera di recuperare il rapporto con Manuel fuori dal GF Vip:

Magari con più tranquillità… io ho pensato che a lui dispiace lasciarci e attua dei meccanismi di difesa.

ECCO IL VIDEO.