Manila Nazzaro, intervistata tra le pagine di Vero TV, parla nuovamente della vittoria di Jessica Selassiè con parole di stima e affetto terminata la loro avventura con il Grande Fratello Vip.

Jessica è una donna pazzesca e credo che questa vittoria sia riuscita a darle quella autostima che prima non aveva. Credo che abbia vinto, perché tante donne si sono riconosciute in lei. Le voglio molto bene.

Manila ha raccontato anche chi sta frequentando fuori dalla casa del GF Vip: “In assoluto Miriana, che considero uno dei più bei regali che il GF Vip mi abbia fatto. Ma continuo a sentire anche Ainett. Francesca e anche con Lulù Selassié, Davide Silvestri e Delia Duran”.

L’ex Miss Italia commenta anche la presunta possibilità di poter partecipare al reality show ma nelle vesti di opinionista:

Non voglio prendere il posto di nessuno così come non credo di poter essere perfetta in quel ruolo. Non ho quel tipo di cinismo che serve per quel ruolo….