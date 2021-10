Anche nell’ultima puntata del GF Vip non sono mancate le sorprese, i colpi di scena e le storie narrate dai Vipponi. Manila Nazzaro, secondo le indiscrezioni riprese anche da Novella 2000, avrebbe dovuto essere tra le protagoniste di una bella sorpresa da parte del compagno Lorenzo Amoruso. Qualcosa però all’ultimo sarebbe andato storto e il progetto sarebbe quindi saltato.

Lorenzo Amoruso sarebbe dovuto entrare nella spiatissima Casa del GF Vip per fare una sorpresa alla sua Manila Nazzaro e strapparle un sorriso dopo le tensioni degli ultimi giorni.

Ad annunciare l’appuntamento sarebbe stato proprio l’ex calciatore che sui social avrebbe scritto (anche se al momento non se ne trova più traccia):

Stasera bell’appuntamento con il Grande Fratello e mi è stata concessa una piccola sorpresina che Manila riceverà quindi guardate la puntata stasera. Credo che farò strappare due risatine un po’ a tutti.

I fan della coppia che attendevano il momento di romanticismo, però, sono rimasti delusi. Non sono chiare le motivazioni che avrebbero spinto la redazione a tagliare la sorpresa, se per mancanza di tempo o altro. Sicuramente è solo rimandata a nuova data.

Fatto sta che, secondo quanto riportato da una foto su Twitter Lorenzo Amoruso avrebbe preso con amarezza e un po’ di rabbia il cambio di programma tanto da replicare in privato ad un utente: “Lascia stare, sono incazz*to”.

Questa mattina, intanto, Amoruso ha postato tra le sue Instagram Stories una foto di Manila di ieri sera, mentre nei giorni scorsi aveva preso le sue difese con un post in cui scriveva:

Buon weekend così, a tutti anche a coloro che in maniera meschina hanno offeso Manila per un termine improprio ma che nel linguaggio gergale quotidiano viene usato assieme ad altre parole ma che se dette senza cattiveria non offendono nessuno. Vergognatevi per avere strumentalizzato quella parola solo per mettere in cattiva luce una persona che è sempre prodiga di belle parole nei confronti di tutti sia nel GF che nella vita di tutti i giorni e tanto è vero che neanche il GF ha pensato di dare spazio ad una cosa che persone intelligenti ritengono inutile.