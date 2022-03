Tutto risolto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Dopo le incomprensioni dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip, le due ex concorrenti si sono incontrate per la gioia degli estimatori in attesa di registrare Verissimo.

Manila Nazzaro e Soleil Sorge di nuovo insieme: piccolo incidente hot

Soleil, mostrandosi in un video condiviso nelle storie di Manila, ha quasi mostrato una parte del suo seno coperto, preventivamente, dal copricapezzolo che ha evitato l’incidente “hot” prima del previsto.

Insieme a Manila e Soleil anche Sophie Codegoni alle prese con il trucco per la nuova puntata di Verissimo: “Altro che parlate… parlate! Non si rinnega nulla”, ha affermato la Nazzaro abbracciando la sua collega di reality.

L’ex Miss Italia ha scherzato pure con Valeria Pasciuti, mamma della Codegoni presente nei camerini insieme alle tre ex gieffine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

Manila aveva già parlato di Soleil nella sua prima chat su Instagram dopo il Grande Fratello Vip:

Se ho fatto pace con Soleil? Sì ma due mesi fa… con lei ho dei rapporti molto distesi e tranquilli. Non mi sento con lei, ma ho chiarito perché io non ho vie di mezzo. Lei è una ragazza allegra, divertente. Ho passato dei momenti molto belli con Soleil ed è da riconoscere. Però siamo molto diverse di carattere ed è proprio per questo che abbiamo discusso.