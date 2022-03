Manila Nazzaro e Soleil Sorge sono tornate ad essere amiche, dopo l’ultimo periodo di lontananza, poco prima della fine del GF Vip. Proprio di recente le due si erano fatte vedere insieme. A proposito della sua amicizia con l’influencer, l’ex Miss Italia ne ha a lungo parlato nel corso di una recente intervista a SuperGuidaTv.

Il legame tra Manila e Soleil si sarebbe interrotto con l’ingresso di Delia Duran, con la quale la Nazzaro aveva iniziato a stringere un’amicizia. Oggi l’ex Miss Italia ha così commentato quel periodo e la reazione di Soleil:

Lei l’ha vissuto come un tradimento anche per l’amicizia che ho instaurato poi con Delia. Io ho cercato più volte però di spiegarle che il fatto che avessi accolto Delia non voleva dire che io potessi metterla in disparte. Voler bene ad una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra. Mi è dispiaciuto per quello che è successo. Siamo state lontane un bel po’ ma poi ci siamo chiarite. I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli. Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente e questo l’abbiamo scoperto vivendoci. Con Miriana invece ho un altro tipo di rapporto. Siamo molto simili e in lei ho trovato l’incastro perfetto.