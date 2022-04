Manila Nazzaro, dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, sta recuperando alcuni eventi accaduti mentre si trovava tra le quattro mura di Cinecittà, compreso un intervento di Giulia Salemi durante il GF Vip Party.

Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. – aveva affermato Giulia Salemi – Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego.

Il Grande Fratello fa bene a tutti, guarda Stefania Orlando l’anno scorso. Ha fatto un percorso pazzesco e come tutti aveva gente che la stra-amava e gente che la stra-odiava, perché era un personaggio divisivo.