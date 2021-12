Manila Nazzaro alla fine ha deciso di restare al Grande Fratello Vip, nonostante nei giorni precedenti avesse paventato la possibilità di lasciare la Casa per problemi personali a quanto pare particolarmente importanti, trapelati dopo una telefonata con i suoi cari. Alla fine però, ecco il colpo di scena in diretta.

Manila Nazzaro resta al GF Vip: ecco perché

Come tutti i Vipponi chiamati a prendere la loro decisione, Manila Nazzaro si è presentata in studio, commossa, pronta a riferire la sua decisione. Alla fine l’ex Miss Italia ha deciso di restare e di proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip.

Manila ha parlato di “ragioni che potevano portarmi ad abbandonare”, ma dopo averci pensato molto nel corso dell’ultima settimana, grazie anche al compagno Lorenzo Amoruso, la Nazzaro ha preso la sua decisione definitiva:

Sono troppo riconoscente a questa esperienza per mollare adesso, allora io resto e sono felice. Non mollo!

Nel corso della notte però, Manila ha confidato alla new entry Alessandro Basciano – con il quale ha condiviso l’esperienza di Temptation Island – di essere rimasta solo per merito del suo compagno, come riporta Biccy.it:

Avevo già svuotato l’armadio e preparato la valigia. Io domenica avevo fatto tutti i piani per lasciare. Dovevo proprio uscire, poi ho ragionato con Lorenzo e mi ha fatta riflettere. Sai la situazione a casa era complicata poi sembra si sia ripresa. Lore mi ha aiutata a cambiare idea.