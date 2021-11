Manila Nazzaro si è confidata con Aldo Montano, tra i suoi amici più cari dentro la Casa del Grande Fratello Vip. “Ieri pensavo che esattamente un anno fa mi diagnosticarono l’interruzione della mia gravidanza”, ha svelato con gli occhi lucidi parlando del drammatico aborto.

Lui giocò tutto il giorno alla play station, per distrarsi, come a dire ‘non voglio pensare a niente’. Io invece ero chiusa in stanza e tutti che mi dicevano ‘mi spiace, mi spiace’ e mi toccavano la pancia. Io non lo sentivo che non c’era, io sentivo che c’era. Non riuscivo a capire.

Anche Aldo ha vissuto un’esperienza con l’aborto e, proprio per questo motivo, ha cercato di consolare Manila immedesimandosi nel suo Lorenzo.

L’ex Miss Italia si è messa in disparte anche nel pomeriggio, ricevendo l’affetto di Katia Ricciarelli:

Lorenzo Amoruso, intervistato da FanPage, ha parlato proprio dell’aborto:

Come vivo questa ricorrenza lontano da lei? Ci penso. Di recente ho fatto la raccolta delle olive, proprio un anno fa mentre ero su un albero che le raccoglievo, Manila mi ha mandato un messaggio per dirmi che era incinta. Ero già a tre metri da terra, ma ho volato ancora più in alto.

La vita poi mi ha fatto precipitare. Sono sicuro che sarebbe stata una bambina. Quando è successo tutto mi sono chiuso in me stesso, non ho parlato con nessuno. Per me da fuori in questi giorni è più facile. Se mi chiedessero di entrare in casa venerdì lo farei senza pensarci, anche solo per farle sentire il mio calore a distanza.