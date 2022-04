Manila Nazzaro ospite dell’Isola Party con Ignazio Moser e Valentina Barbieri, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, svelando come è nato il nome del suo fandom.

Manila Nazzaro svela perché il suo fandom si chiama così

I piattini sono il mio fandom. Avendo trascorso tantissimo tempo a lavare i piatti al Grande Fratello Vip dopo le scaramucce tra fan, alla fine è nato questo hashtag e lo hanno reso super ironico e secondo me è una cosa molto bella, viva l’ironia.

Manila ha confessato di sentire Miriana tutti i giorni:

Siamo rimaste amiche anche fuori dalla Casa. Oggi abbiamo pranzato anche insieme e ci sentiamo tutti i giorni.

E per quanto riguarda l’Isola, svela che non andrebbe mai perché non sa nuotare ma, qualora dovesse cambiare idea, andrebbe volentieri con Delia Duran.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smentito la partecipazione di Lorenzo Amoruso:

Lorenzo all’Isola? La cosa è sfumata. Lui come naufrago sarebbe imbattibile perché è molto più wild di me. Con chi avrebbe litigato? Con Jeremias, Roger… fondamentalmente lui avrebbe litigato con chi è fermo e un po’ più pigro. Avrebbe avuto battibecchi pure con Floriana o Cicciolina. Se dovessi andare all’Isola con lui? No, no, no… assolutamente, non potrei.

Manila Nazzaro ha svelato anche chi potrebbe essere la coppia perfetta per l’Isola nata dal GF Vip:

Sophie e Alessandro. Belli, agguerriti e pieni di energia.

E per quanto riguarda il suo parere su Guendalina Tavassi, ha confidato: