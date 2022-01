Manila Nazzaro ha trovato una mascherina nella Casa del Grande Fratello Vip mentre si trovava in bagno insieme a Sophie Codegoni e Federica Calemme: di chi potrebbe essere?

“Saranno 5 mesi che non vediamo una mascherina…”, ha esclamato la vippona così come riportano i colleghi di Biccy. Pronto l’intervento di Sophie che ha aggiunto: “Sarà di Delia…”.

In ordine di ingresso, infatti, proprio la moglie di Alex Belli è l’ultima arrivata nella Casa del Grande Fratello Vip.

E’ possibile, quindi, che ne abbia dimenticato una dentro qualche tasca.

*Manila trova una mascherina+ “Saranno 5 mesi che non vediamo una mascherina…” Sophie ” Sarà di Delia…” CENSURA #GFVip pic.twitter.com/9MPYmDiive

Immediatamente il GF Vip ha censurato la scena.

Poi dal nulla spunta una mascherina usata sul pavimento della casa.. beati loro che non ne vedevano una da 5 mesi 😂 #gfvip pic.twitter.com/g5kTllbEar

Proprio in queste ore Delia Duran ha affermato di non sentire più i sapori mentre stava cucinando insieme a Soleil, scatenando la reazione del pubblico social.

Delia non sente i sapori, ha la tosse e il raffreddore. #jeru #gfvip pic.twitter.com/zb2cJazATv

Delia, prima di essere censurata, ha detto che non sente più i sapori #GFvip pic.twitter.com/Kpt8frB9JR

Rega, Delia dice che non sente i sapori, Jessica con la nausea, Soleil con gli occhi e non mi ricordo chi con la tosse MA IN CHE SENSO #gfvip #jeru pic.twitter.com/uk46aFfbNV

— maiodicounsaccodistronzate (@vnrealll) January 22, 2022