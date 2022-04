Manila Nazzaro, recentemente intervistata dai colleghi di MondoTv24, ha parlato della fine della storia d’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo dopo il Grande Fratello Vip.

Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse. Credo che Lulù debba fare ancora un percorso e che la decisione di Manuel non tolga nulla alla bellezza dell’animo di quel ragazzo e della sua famiglia. Apriamo il discorso hater, che trovo ridicolo, assurdo e insopportabile, soprattutto quando leggo parole… Potete scrivere tutto su di me, sulle mie scelte di cuore e affetto che ho avuto dentro la casa.

Manila ha preso anche le difese della famiglia Bortuzzo:

Ma non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore, forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto la gran parte delle famiglie. Ho capito sulla mia pelle che le tragedie, i dolori e le malattie o ti rendono migliore o peggiore. Ecco, loro sono l’accezione più bella da questo punto di vista e quindi vorrei che si proteggesse la bellezza di Manuel e della sua famiglia e la bellezza di Lulù nel suo animo, che è molto diverso per caratteristiche e vita vissuta.