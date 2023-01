Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati? “Crisi insanabile”

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ad un passo dalla rottura? Secondo le indiscrezioni di Today, la coppia, dopo 5 anni di amore, sarebbe in procinto di lasciarsi definitivamente tanto da parlare di “crisi insanabile”.

L’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, legati da cinque anni, sarebbe arrivato al capolinea. Alcune persone vicine all’ex Miss Italia – con cui lei si sarebbe confidata in questo periodo difficile – hanno spifferato a Today che la rottura sarebbe dietro l’angolo, parlando di una “crisi insanabile”.

Ipotesi che in effetti coinciderebbe con la reciproca assenza dai social: da tempo i due non si vedono insieme e a quanto pare sarebbero diminuite sempre più drasticamente anche le trasferte di lui, che vive a Firenze, ormai un “fantasma” a Roma, dove Manila abita insieme ai due figli (avuti dall’ex marito Francesco Cozza). Scavando a fondo, qualcuno si è sbilanciato assicurando che la relazione è già finita da settimane ed entrambi starebbero evitando di fare annunci ufficiali per una questione di privacy.