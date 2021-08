Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip: il rebus social svela il quinto nome

Manila Nazzaro è la quinta concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Raffaella Fico arriva una nuova conferma nel cast di concorrenti.

Con un rebus la pagina ufficiale del Grande Fratello Vip ha svelato il nome della nuova concorrente che dal 13 settembre farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Dopo Temptation Island Vip, per Manila prosegue l’esperienza in Mediaset cercando di ricalcare le “orme” di Adriana Volpe e Stefania Orlando, colleghe Rai che hanno affrontato un percorso simile al suo.

In merito al GF Vip, proprio Manila Nazzaro lo scorso anno aveva dichiarato:

Grande Fratello Vip? Sarebbe un’arma a doppio taglio, potrebbe stancare il pubblico o farlo ulteriormente incuriosire. Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza del GF Vip, che, come Temptation Island, è una grande vetrina. Credo, però, di aver anche dimostrato di avere una maturità per fare altre cose. Io in televisione ci ho sempre lavorato, ora la mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio.