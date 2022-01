Manila Nazzaro sta affrontando l’affaire Katia Ricciarelli in maniera poco obiettiva. Nonostante l’ex Miss Italia abbia sempre una sua opinione chiara e precisa e sia uno dei perni del Grande Fratello Vip, questa volta si sta schierando decisamente dalla parte sbagliata della barricata.

Manila e Soleil giustificano Katia: “Pensiero profondo e rispettoso”

Nel corso del daytime di ieri, Lulù si è mostrata “schifata” dalla sue parole e Manila, invece, ha giustificato ancora una volta la matrona del GF Vip:

Sì, io Katia la giustifico. Perché comunque dietro i termini forti di Katia c’è comunque un pensiero molto profondo che parla di rispetto, di collaborazione, di solidarietà e generosità. Tutti quattro elementi che l’altro gruppo non conosce assolutamente.

Secondo me Manila Nazzaro sta partecipando ad un altro Grande Fratello Vip, non c’è altra spiegazione. Parlava delle esternazioni “vomitate” da Katia aggiungendo le parole: “solidarietà”, “rispetto” e “generosità”, in questo contesto sono fortemente errate.

Katia Ricciarelli è stata chiaramente misogina, omofoba e razzista.

Anche Soleil ha giustificato Katia Ricciarelli:

Utilizza dei termini… ma è il senso di quello che uno dice la parte fondamentale. Ha questo modo sbagliato quando usa terminate parole ma non è sempre così.

