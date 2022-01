Manila Nazzaro non se la sta passando benissimo in queste ultime ore che precedono la nuova puntata del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia, infatti, ha avuto un doppio piccolo incidente di percorso che però l’avrebbe buttata giù di morale.

Manila Nazzaro, piccolo incidente prima della diretta

Nel dettaglio, Manila Nazzaro ha perso due denti in meno di 24 ore. Per questo, come riferito dagli amici di Novella 2000, la Vippona si sarebbe rivolta agli autori per chiedere l’intervento di un dentista.

La richiesta imminente è avvenuta a poche ore dalla nuova diretta e l’accaduto avrebbe messo ulteriormente in crisi l’ex Miss Italia dal momento che non sarebbe stata ancora aiutata.

Nel bel mezzo di un pasto, mentre tutti i Vipponi, Manila compresa, erano seduti attorno al tavolo, quest’ultima si sarebbe alzata all’improvviso correndo verso il bagno e facendo preoccupare Miriana e Jessica.

Di ritorno Manila avrebbe fatto intendere di aver perso un secondo dente prima di essere chiamata in confessionale.