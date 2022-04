Manila Nazzaro, intervistata tra le pagine di Confidenze, parla ancora della sua esperienza con il Grande Fratello Vip, commentando la vittoria di Jessica Selassiè e raccontando da chi è rimasta delusa nella Casa più spiata d’Italia.

Ammetto che a un certo punto sono entrata in crisi, perché sembrava che l’altruismo fosse poco interessante e che bisognasse per forza litigare. Ma quella non sono io. Per fortuna, ero in sintonia con alcuni. Per esempio Aldo Montano, il mio mio alter ego maschile. Oppure, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi,Francesca Cipriani e Delia Duran. Tutte persone che voglio continuare a frequentare.