Nei giorni scorsi Manila Nazzaro aveva deciso di scrivere una lettera a Manuel Bortuzzo prima che andasse via per sempre dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto si era andato incrinandosi nelle ultime settimane e nel mettere i suoi sentimenti nero su bianco, Manila era scoppiata a piangere. Oggi per l’ex Miss Italia è arrivato il momento di consegnare la missiva al diretto interessato.

Manila e la lettera a Manuel: abbracci e lacrime

In camera insieme a Lulù, Manuel ha potuto leggere la lettera di Manila prima di lasciarsi andare ad un forte e lungo abbraccio con la Vippona. “Grazie di tutto”, ha sussurrato Manila mentre lo stringeva a sé, tra le lacrime:

Grazie… della pazienza e di tutto. Delle nostre stupidaggini…

A leggerla è stata anche Lulù, che come spiegato dalla stessa Manila c’è anche lei. La Nazzaro rivolgendosi ancora a Manuel ha spiegato il suo stato d’animo:

Nel caos totale a volte è proprio difficile riuscire a dire delle cose e quindi avevo bisogno di isolarmi e aprirmi. Ogni tanto riesco a tornare con i piedi per terra ed a dare un senso a tutto ed il giusto peso a tutto ma a volte anche io sono stata presa dai miei momenti…

Manuel si è dimostrato sempre molto comprensivo nei confronti dell’ex Miss Italia. Dopo aver letto la lettera, non è mancato l’abbraccio anche con Lulù.

Anche se non nutro una simpatia per Manila ma in questa circostanza tutto mi è piaciuto manila manuel lulu’ #gfvip #manuelbortuzzo #LuluSelassie #manila pic.twitter.com/sxL5foztSK — giada rossa (@RossaGiada) January 16, 2022