Prima di far pace con Jessica, Sophie ha dovuto fare i conti con il pensiero di Lulù nei confronti del suo avvicinamento a Soleil Sorge, condizionato – secondo il suo parere – dai consigli della mamma durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Non voglio avere nulla a che fare con quella persona e tu invece ci passi tutto il tempo. Ci fai l’amichetta perché te l’ha detto la mamma intanto. Mi dispiace per te perché capirai chi è quella quando sarà troppo tardi. Quella ci odia e odia pure te, si è attaccata soltanto perché non se la calcola più nessuno. Poi quell’altra sfi***a che in puntata viene dopo che tua mamma aveva detto quelle cose su Jessica. io tante volte mi sono detta ‘ok, ha detto tante cattiverie, ma diamole un’altra possibilità’. Adesso basta, non siamo un sacco da boxe. Quella è fatta così e non cambierà.

Stai facendo l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male. Quella è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei. Ti presto i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio. Quella mi odia, stai con persone che mi odiano e questo è brutto! Vivi nel mondo delle favole svegliati.

Lulù ha continuato la discussione con Sophie anche in bagno mentre si struccava:

Se io ti ho detto che questa storia mi fa stare male perché ridi di me? E’ meglio che sto zitta perché se parlo di questa persona la rovino. Perdi tempo con questa persona invece di stare con le tue amiche. Fai come ti pare, lo capirai quando sarà troppo tardi .

Non mi interessa di quello che c’è stato in passato con Soleil, se adesso sento verità io sto bene e sto anche con lei. Ti dico che a me dispiace soltanto perché metti in dubbio la nostra amicizia. Noi abbiamo un rapporto che va oltre tutto e tutti. Non mi piace che metti in dubbio il nostro legame. Con Sole ce ne siamo dette di tutti i colori, ma sempre in faccia. Poi comunque lei per me c’è sempre stata quando non stavo bene e lo stesso ho fatto io per lei.

Amore si va avanti. Rido perché metti in dubbio il bene che ti voglio. Il nostro rapporto cambia se io passo del tempo anche con lei? Forse mi stanno dimostrando forse le persone che pensavo non fossero amiche che quelle a cui ho dato tutta me stessa in quattro mesi, ho riaperto gli occhi.

L’unica cosa che tu sbagli è pensare che non sono vicina a te se sto anche con un’altra persona. Tu sei la mia sorellina, per te ci sono sempre e per sempre. Amore, sbaglierò, sarò fessa. Se sento sincerità e belle situazioni nonostante tutto… magari sbaglierò ma non ha senso fare paragoni.