La Regina di Roma continua a “seminare il panico” dentro la Casa del Grande Fratello Vip con le sue urla appena dietro le mura dell’abitazione. Dopo aver elogiato Nicola Pisu, ha pensato bene di attaccare Manila Nazzaro.

“Manila sei falsa e bugiarda”, le urla contro al GF Vip

La reazione dell’ex Miss Italia di fronte alle urla della Regina, non si è fatta attendere. La bionda è stata accusata di essere una falsa ed anche una grande bugiarda.

Nonostante questo, dopo aver saputo tutto, la Nazzaro non ha assolutamente perso il controllo: “La cosa neanche mi sfiora. Io le cose le dico in faccia e poi in confessionale. Sono dura non Nicola ma anche con gli altri… “.

Manilona è una vera roccia!

Aldo: “la nostra Manilona Nazionale ci piace troppo” Giucas: “sei stupenda, brava brava brava”🥺💖 Lì dentro Manila è amata tanto, le vogliono tutti un gran bene perché è una bellissima persona.

E chi scrive “a livello umano fa schifo” probabilmente guarda un altro gf #GFvip pic.twitter.com/QoVFT2wkpu — Samanta (@samanta_012) November 10, 2021

Aldo dice che fuori hanno urlato “Manila sei falsa” #gfvip Manila.exe in questo momento ✈️😂 pic.twitter.com/tE3ZLhcThh — Ele.Ferrari (@EleFerrari2) November 10, 2021