Manila Nazzaro dopo aver sbottato contro le sorelle Selassié, nelle passate ore è tornata sui suoi passi ed ha deciso di avere un chiarimento con Jessica e Lulù. Le due principesse sono ancora molto provate dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip nel corso della quale hanno dovuto salutare la sorella Clarissa, eliminata dal reality.

Oggi le tre donne si sono ritrovate e Manila ha avuto una sorta di chiarimento con Jessica durante il quale ha voluto dare i suoi consigli alla maggiore delle sorelle Selassié, per poi fare un gesto materno nei confronti di Lulù, abbracciandola. Riferendosi a Jessica l’ex Miss Italia ha commentato:

Il problema Jessica è che tu ti senti troppo responsabilizzata su tutto e non ti riesci mai a prenderti del tempo per pensare a quello che vuoi tu. Io lo so benissimo quello di che fai tu, Jessica. Io lo vedo, lo vedo… ed è bellissimo tutto quello che fai per le tue sorelle. Non lo buttare all’aria, pensa pure a te ogni tanto. Prenditi del tempo per essere incazz*ta per le cose tue, non sempre per le difese degli altri.