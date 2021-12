Manila rimprovera Lulù e Clarissa sbotta: “Vipera, la tua falsità non ha confini!” – VIDEO

Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro ha rimproverato Lulù Selassiè perché non ha lavato i piatti scatenando il duro commento di Clarissa che ha attaccato l’ex Miss Italia.

Manila “presa di mira” da Clarissa: “Vipera travestita da angioletto!”

Clarissa Selassiè ha attaccato duramente Manila per aver giudicato Lulù. Sul web gli amici di Twitter si sono “divisi” in due fazioni: chi è dalla parte della princess e chi la accusa di non aver speso nemmeno una parola su Sophie dopo il trattamento che ha riservato alla sorella maggiore Jessica.

Ecco il commento di Clarissa:

Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu, cara Manila, detieni il primato. La tua falsità non ha confini. Il tuo finto buonismo è imbarazzante. Quando finirà questa esperienza, e tutti vedranno quello che sei realmente, sarà lì che ci si divertirà! Purtroppo dimentichi che sei ripresa 24 ore al giorno. Sei incommentabile!

Sono più di tre mesi che tua sorella non fa altro che truccarsi, soffocare Manuel e sbuffare. Qualcuno si permette di farglielo notare,lei inventa la solita scusa,e ti incazzi pure? Fossi in te mi concentrerei più su Sophie e le coltellate che da a Jessica. #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/WegQkeZOq4 — ✨✨✨ coño de tu madre ✨✨✨ (@Nonhofa30314671) December 26, 2021

Esiste anche la terza ipotesi di Twitter: Clarissa non ha digerito di aver perso al televoto (anche) contro Manila, sarà questo il motivo del suo astio?