Il Grande Fratello Vip si concluderà tra dieci giorni. Durante la diretta di ieri sera, Manila Nazzaro non ha apprezzato la motivazione di Jessica Selassiè che vorrebbe vincere per il premio: “Abbiamo tutti bisogno dei soldi”.

Manila nel corso di un fuori onda ha attaccato Jessica dopo la sua domanda a Miriana (sulla sua capacità, o meno, di arrivare in finale): “Ma davvero fai queste domande? Stai serena”. La princess ha confidato di essere preoccupata per la nomination: “Sono al televoto con Miriana e con Davide“.

L’ex Miss Italia le ha spiegato che tutti, prima o poi, dovranno affrontare il giudizio del pubblico:

Dopo la puntata in diretta, Manila si è confidata con Delia criticando la motivazione di Jessica:

Non voglio sentire discorsi come: “Io devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi”. L’ho bloccata subito. Le ho detto: “Jessica non mi dire questa roba, perché questa roba mi fa veramente incaz**re”. Jessica è andata da Miriana a chiedere se la vedeva in finale. Ma siete seri? Lei dice che in due (con la sorella Lulù, ndr) hanno più possibilità di vincere perché hanno bisogno di soldi. Noi abbiamo tutti bisogno di soldi. Ma secondo te! Io sono da sei mesi lontana dai miei figli, se non avessi avuto bisogno lo avrei fatto?