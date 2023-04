Angelina, in attesa della terza puntata del serale di Amici 22, è stata chiamata a rispondere alla domanda sui modelli che hanno segnato la sua vita e la sua giovane carriera. La cantante, senza alcun dubbio, ha parlato di Mango, suo padre.

Credo di averlo avuto in casa un modello da seguire, non tanto per i risultati ma per la gestione. Ho visto fino all’ultimo momento che mio padre non aveva cambiato la motivazione per cui salire sul palco: il motivo, la passione, l’esigenza di fare musica.

Anche a 60 anni era sempre la stessa cosa che lo smuoveva e secondo me quello è un modello di successo. E soprattutto la gratitudine nei confronti del pubblico, mi ricordo quando ero piccola dopo i concerti noi stavamo tre ore dovevamo aspettarlo perché mio padre doveva andare a salutare tutti, uno per uno.

Io ero piccola, mi scocciavo, me ne volevo andare, invece lui mi spiegava che dovevamo stare lì per tutta quella gente che era venuta, c’era solo da ringraziare, non posso dire no.