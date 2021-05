Maneskin, Victoria De Angelis svela un retroscena dopo l’Eurovision

Ieri sera Damiano David e il resto dei Maneskin sono stati ospiti di Che tempo che fa da Fabio Fazio, in collegamento su Rai3. Victoria De Angelis, bassista del gruppo, ha svelato un divertente aneddoto con protagonista il padre.

I quattro componenti dei Maneskin hanno commentato la loro vittoria all’Eurovision Song Contest e Victoria, bassista della band, ha svelato la doppia felicità del papà:

Anche Damiano David ha parlato del padre:

Mio padre si è arrabbiato perché ha detto che l’ho fatto piangere per la seconda volta in due mesi.

Fabio Fazio ha anche accennato alla polemica della Francia che ha accusato Damiano di avere sniffato della cocaina nel backstage del programma:

Ho deciso di non affrontare la polemica che mi fa orrore, però voglio esprimervi tutto il mio affetto, si capisce che non vi conoscono.

Pure Orietta Berti ha voluto salutare i vincitore dell’Eurovision:

“La polemica su di voi è una stupidaggine, a parte il fatto che vuol dire che non li conoscono. Ci sono le fotografie del bicchiere rotto per terra e qualche genio ha pensato che in eurovisione Damiano potesse sniffare. Cose da pazzi.”@fabfazio con i @thisismaneskin a #CTCF pic.twitter.com/vHzMksayPh

