I Maneskin chiudono con la loro storica manager: “Ho il cuore spezzato”

Dopo la vittoria dell’Eurovision 2021, tutti vogliono i Maneskin e il loro leader Damiano David. La band dopo essersi portata a casa la prima posizione (non senza polemiche), avrebbe preso una decisione importante: l’addio alla storica manager Marta Donà che ha condiviso un messaggio pubblico.

Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi.

Questo il messaggio dell’ex manager condiviso tramite social.

Non conosciamo le motivazioni che hanno spinto i Maneskin a dire addio alla loro manager dopo quattro anni ma, con l’arrivo di nuove responsabilità e proposte, forse hanno voluto dare una rinfrescata al team.

Se sporgerò querela? No, perché per me la questione non si è mai neanche aperta. È stato solo un grosso sketch comico, alla Zelig. Se arriveranno le scuse, sono pronto a riceverle. Ma adesso a tutti noi interessa soltanto festeggiare, in barba a chi ha tentato di ostacolarci.