Dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin sono stati attaccati su più fronti, in primis dai francesi che hanno accusato Damiano David di avere fatto uso di droga nel backstage.

Dopo un test antidroga che non ha trovato alcuna traccia di sostanze stupefacenti, i francesi continuano ad attaccare i Maneskin e spuntano nuovamente fuori con altre accuse.

Così come riportano i colleghi di Biccy, pare che alcuni giornali, tra cui Melty, Officielles e Gentside, avrebbero riportato i dubbi degli esperti sul risultato del test:

E non è finita qui, perché secondo il sito del servizio Drugs Info, un test effettuato più di 24 ore dopo l’assunzione di questa sostanza rischia di essere negativo, a meno che non si tratti di un test delle urine”, spiega in dettaglio il sito in questione. Tuttavia, l’artista dall’aspetto decisamente eccentrico è stato testato lunedì mattina, almeno 36 ore dopo la trasmissione in cui si mostrava con il naso premuto contro il tavolo.

i havent seen any of my moots attack barbara thank god… everyone needs to realize that french press/media ≠ barbara pravi… SHES HAPPY AND PROUD OF HER 2ND PLACE AND LIKES MANESKIN, PRESS AND MEDIA IS THE ENEMY https://t.co/TIPvtGyRmY

— eIeo 🇮🇹 (@zabdieIeo) May 27, 2021