Qui gatta ci cova. I Maneskin e Miley Cyrus sono sempre più affini e stanno facendo impazzire il popolo dei social. Dopo la vittoria dell’Eurovision 2021, la band di Damiano David ha conquistato il mondo intero.

I Maneskin cantano una canzone di Miley Cyrus e lei “risponde”

Miley Cyrus ha mostrato subito l’interesse per la band romana incominciando a seguirla su Instagram. L’attenzione non è di certo passata inosservata e, per “ricambiare” i Maneskin hanno pubblicato un video intonando un suo brano, per l’esattezza: “Midnight Sky”.

Risultato? La cantante americana ha condiviso il video tributo nelle sue storie Instagram da oltre 130 milioni di follower in tutto il mondo, scrivendo: “My best friends”.

In pochissime settimane “Zitti e buoni”, brano che ha trionfato prima a Sanremo e poi all’Eurovision, si è classificata tra le prime 20 canzoni della Top 100 britannica e questa cosa accade per la prima volta in 30 anni per quanto riguarda una canzone italiana.

Il brano si è anche classificato al 26esimo posto nella Billboard 200. Dopo il “segui” di Miley Cyrus in molti pensano (e sperano) in una prossima collaborazione bomba con i Maneskin.