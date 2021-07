I Maneskin si consacrano una delle band più forti degli ultimi tempi. E, proprio per questo motivo, il gruppo romano guidato da Damiano David, dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 conquista anche un altro primato.

La band romana ha conquistato il primo posto della Spotify Global Chart con “Beggin'”, cover del 2017 contenuta nell’ep d’esordio “Chosen”, collezionando nelle ultime 24 ore 7.469.689 stream.

Dopo averla tallonata per diversi giorni, i Maneskin hanno superato la cantautrice statunitense Olivia Rodrigo, ora al secondo posto con “Good 4 u”.

I Maneskin hanno condiviso un post per festeggiare la prima posizione, pubblicando le loro foto da bambini, scrivendo: “Questi bambini sono appena arrivati ​​al primo posto nella classifica globale”.

Ditemi se non sono dei veri patatoni.

Anche Spotify Italia ha voluto celebrare il risultato sui social, scrivendo: “On top of the world. I Maneskin alla #1 della Top 50 Globale con #Beggin'”.

Orgogliosissima di essere italiana, bravi ragazzi.

