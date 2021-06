Proseguono le polemiche dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021. Dopo le assurde accuse della Francia e la Bielorussia oggi arriva anche l’Olanda che attacca la band di Damiano David accusandoli di plagio.

Maneskin accusati di plagio: componente della band interviene

E se i francesi hanno accusato Damiano dei Maneskin di avere “sniffato” della coca nel backstage dell‘Eurovision in attesa del risultato finale, la Bielorussia ha puntato il dito contro la band stigmatizzando i musicisti in maniera agghiacciante.

In queste ore anche i Paesi Bassi hanno fatto capolino nel magico mondo delle polemiche accusando i Maneskin di plagio.

“Zitti e buoni”, secondo loro, sarebbe la copia di You want it, you’ve go it, brano del gruppo olandese The Vendettas che data 1994.

Joris Lissens dei The Vendettas, è intervenuto sulla faccenda commentandola ai microfoni dell’emittente olandese RTL:

La domanda è se questo sia plagio. Questi giovani non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo. Ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai.

Ecco a seguire il brano “incriminato”: cosa ne pensate?