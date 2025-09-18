Mancato sold out di Fedez, ecco il mistero: interviene lo staff

Fedez e il mancato sold out ad Assago: lo staff spiega perché è stata rimossa la piantina da TicketOne

Le due date di Fedez al Forum di Assago continuano a far parlare, soprattutto per via della seconda serata, che a oggi non risulta ancora esaurita. Una situazione curiosa, considerando che solo tre mesi fa il rapper, durante un’intervista televisiva, aveva dichiarato che i biglietti erano “quasi sold out”.

A puntare i riflettori su questo aspetto è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista, tentando di acquistare un biglietto su TicketOne per la seconda data, ha notato che la mappa interattiva del Forum non era più disponibile. Secondo Lucarelli, l’assenza della piantina potrebbe essere interpretata come un modo per non mostrare quanta disponibilità residua ci sia realmente. Senza visualizzare la pianta dei posti, infatti, è impossibile capire se i biglietti ancora in vendita siano pochi o molti.

La spiegazione dello staff di Fedez

Per chiarire la vicenda, FanPage ha contattato direttamente l’ufficio stampa di Fedez. La risposta ricevuta ha offerto una motivazione tecnica legata alla produzione dell’evento.

“In realtà, le piantine sono state tolte momentaneamente, come spesso accade in grandi produzioni, per permettere di ricollocare alcuni posti. Ci sono state particolari modifiche/aggiunte all’impianto scenico e tecnologico della produzione. Togliere le mappe sono cose che si fanno normalmente, non siamo né i primi, né gli ultimi. Le piantine saranno messe online di nuovo”.

Stando a quanto dichiarato dallo staff, quindi, la piantina sarà riattivata non appena sarà definita la nuova disposizione dei posti, necessaria a causa di cambiamenti apportati al palco e alla scenografia della seconda serata. A questo punto, molti si chiedono quali saranno queste novità sceniche e tecnologiche che verranno mostrate durante il secondo show.

Il silenzio (parziale) di Selvaggia Lucarelli

Per il momento Selvaggia Lucarelli non ha ancora replicato alla versione fornita dall’ufficio stampa di Fedez, limitandosi a portare l’attenzione su un altro aspetto problematico: la gestione della piattaforma FanSale. Secondo lei, il sistema gemello di TicketOne avrebbe reso difficile per i fan del rapper rivendere i biglietti in loro possesso.