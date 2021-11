Alfonso Signorini prenderà provvedimenti nei confronti di Alex Belli dopo lo scivolone su Manuel Bortuzzo? Lo scopriremo solamente domani sera in diretta su Canale 5. Nel frattempo, dopo il suo staff, il migliore amico e anche papà Franco, sulla questione è intervenuta anche la sua manager.

La manager di Manuel interviene: lo scivolone di Alex Belli “schiaffo in pieno viso”

Cristina Lodi, manager di Manuel Bortuzzo, è intervenuta su 361Magazine, sito molto vicino ad Alfonso Signorini e che gli scorsi anni gestiva anche il suo format dedicato proprio alle dinamiche del GF Vip.

Ecco le sue parole:

Abbiamo pensato molto se prendere una posizione e, con grande rammarico, siamo rimasti molto addolorati leggendo i tanti messaggi ricevuti da persone disabili e dalle loro famiglie.

“Dalle loro parole, – continua Cristina Lodi – abbiamo capito che spesso si sono sentiti derisi, emarginati. Molti di loro ci hanno fatto capire che, spesso, non hanno la forza per scherzare sulla loro disabilità e che le parole di Alex e le risatine di Soleil sono un vero e proprio uno schiaffo in pieno viso!

Alla luce di tutto ciò, riteniamo opportuno che a prescindere da quella che sarà poi la reazione di Manuel , vengano presi dei provvedimenti. In nessun luogo dovrebbero passare questi messaggi, a maggior ragione all’interno della casa del Grande Fratello.