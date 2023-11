Chi è la mamma di Vittorio Menozzi del Grande Fratello? Del concorrente, nonostante sia costantemente sotto l’occhio indiscreto delle telecamere, ancora conosciamo molto poco.

Il padre si dedica all’ingegneria, così come il fratello, e persino Vittorio ha ottenuto la stessa laurea. Nonostante ciò, dalla mamma musicista ha ereditato una profonda sensibilità artistica e un amore appassionato per la musica.

Fin da bambino, infatti, si è dedicato al pianoforte e al canto. Vittorio, riferendosi ai suoi genitori, ha raccontato di essere cresciuto in un contesto pieno di amore:

I miei nonni non ci sono più e le nonne sono da sole e stanno tra loro, vanno sempre a giocare a burraco e c’è una competizione che non hai idea…

I miei sono molto diversi ma vanno molto d’accordo. Mia mamma ha una formazione umanistica mentre mio padre è ingegnere nell’animo, incallito. Però devo dire che hanno una complicità incredibile.

Crescere due figli come hanno fatto loro non è facile. Io sono stato sempre un po’ ribelle e non ho mai avuto un grande gruppo di amici. Ho sempre avuto un carattere originale.