Puntata molto emozionante quella di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale 5. Roberta Ilaria Giusti ha incontrato la mamma che non vedeva da un paio di mesi. Ma come mai la signora Letizia si trovava in studio?

La mamma della tronista è una dama di Uomini e Donne

La mamma di Roberta Giusti fa parte del trono over di Uomini e Donne nel parterre delle dame. Dopo lo stupore iniziale di Gianni Sperti e Tina Cipollari, Maria De Filippi ha spiegato:

Abbiamo chiesto a Roberta se fosse un problema, e lei ci ha detto ‘assolutamente no’. Sua madre si era iscritta e ne abbiamo parlato con lei.

La tronista di Uomini e Donne, visibilmente emozionata, ha raggiunto la mamma salutandola con un forte abbraccio che potete vedere QUI.

Roberta è sempre pronta a difendere Nicole dai cessi retrogradi. La solidarietà femminile che hanno reciprocamente è sbalorditiva #uominiedonne pic.twitter.com/VPRSxqpZQQ — 🌻Lea🌻 (@_lea_y_) September 16, 2021

Cmq Roberta è stata fortunata. Si vede che sono entrambi interessati a lei e non a altro #uominiedonne — Eli (@Eli780251181) November 3, 2021