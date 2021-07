Nel corso della giornata di ieri, Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga, ha fatto una diretta Instagram con Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi.

La mamma di Tommaso Zorzi loda Stefania Orlando

Le due hanno ricordato il Grande Fratello Vip lodando Stefania Orlando, amica di entrambi gli ex concorrenti. “Non so se ci sta ascoltando. – ha esordito Armanda – Stefania è stata per me un’ispirazione come si rapportava a mio figlio”.

La mamma di Tommaso Zorzi ha proseguito il suo pensiero verso la Orlando, nel corso di “A Casa Mia”, il format web della mamma di Zenga:

E’ una persona con una sensibilità incredibile a cui mi sono ispirata, nel suo modo di parlare e nei suoi silenzi.

La mamma di Zorzi ha parlato anche degli impegni lavorativi del figlio dopo il GF Vip affrontando l’Isola nel ruolo di opinionista:

Ha iniziato subito questa avventura, però è stato un continuo non ha mai interrotto. All’inizio era disorientato, ma poi è stato bravo. Riesce a centrare sempre il punto. Quando usciamo con lui ci fermiamo continuamente con persone che vogliono salutarlo. Continua a stupirmi questa cosa. Per me è mio figlio. Tommaso ha una sorella che ha la sua personalità, ma ovviamente non ha la sua popolarità.

E per quanto riguarda i caratteri di Tommy e la sorella Gaia, mamma Armanda precisa:

Sono molto diversi negli interessi professionali, pur avendo tantissime cose che li accomunano. Tommaso è sicuramente più portato nel mondo dello spettacolo. Anche Gaia è stata coinvolta nel GF Vip e in qualche modo approfitta della visibilità, deve servire a lei per quelli che sono i suoi interessi.

Nella diretta è intervenuta anche Gaia Zorzi che su Tommaso ha aggiunto:

Sono molto fiera di lui. Credo di aver sviluppato un senso di protezione nei suoi confronti.