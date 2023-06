La mamma di Sophie Codegoni, dopo alcuni post che riguardavano la sua vita privata, ha allertato i fan sul rapporto d’amore tra la figlia e Alessandro Basciano.

La mamma di Sophie interviene sui Basciagoni: cosa è successo con Alessandro

“Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene. Ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”, ha scritto la mamma di Sophie proprio in queste ore su Instagram.

Come ben sapete, la Codegoni e Basciano non si seguono più sui social e, il messaggio della signora Valeria ha allertato gli estimatori.

Per questo motivo, la mamma di Sophie ha deciso di intervenire di nuovo chiarendo le cose:

Questo è uno dei tanti messaggi che sto ricevendo. Vi voglio rasserenare a tutti che questo è il mio profilo e tutto quello che metto e pubblico sono tutte cose che riguardano la mia vita privata. Purtroppo incontro sempre persone che non fanno per me. Serene, sono la prima sostenitrice dei Basciagoni.

Tornerà il sereno tra i Basciagoni?

Sophie toglie il follow ad Alessandro Basciano: parla la mamma di lei https://t.co/Eljs2c45eE#basciagoni #gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 27, 2023

Sophie parla del parto

Per me è stata un’esperienza bellissima, non ho avuto quel dolore che tutte mi hanno detto, ho avuto un dolore minimo paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più e niente di meno. In totale è durato quattro ore e mezzo, quando sono andata in sala travaglio ero già di tre centimetri e mezzo, ma non me ne ero accorta, non sentivo proprio le contrazioni, l’unico momento in cui ho avuto un po’ di dolore è stato proprio alla fine del travaglio, a nove dieci centimetri, e allora sì ho pensato che avevano ragione, ho avuto proprio delle fitte forti quindi mi hanno fatto un pizzico di epidurale e anche quello mi ha aiutata.