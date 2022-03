La mamma di Sophie ancora contro Jessica fa delle insinuazioni 

La mamma di Sophie Codegoni continua ad attaccare Jessica Selassiè. Dopo la catena di salvataggio fatta nella Casa del Grande Fratello Vip, Valeria Pasciuti ha detto la sua durante una diretta insieme ad Alessandro Basciano.

Secondo Valeria, infatti, Jessica non avrebbe dovuto prima fare il nome di Miriana proprio in nome dell’amicizia che la lega a Sophie:

L’amicizia, se si reputa tale, si va avanti in questo modo. Capisci che tra Sophie e la ‘zia’ Miriana io avrei scelto l’amicizia. Soleil ha detto: ‘io se avessi saputo che Jessica non ti avrebbe saltato ti avrei saltata io’, questa è amicizia.

La signora Valeria, tra l’altro, è convinta che Jessica si sarebbe allontanata da Sophie dopo l’uscita di Alessandro Basciano, quasi a testimoniare la sua vicinanza alla coppia solo per l’attrazione iniziale che aveva provato per l’ex tentatore.

Sapeva benissimo che scegliendo Miriana avrebbe scelto Manila ed io sarei finita della merd*. Non l’avrei mai fatto perché avevamo detto chiaramente di salvarci a spada tratta sempre. Non ce l’ho con voi, amiche come prima, stiamo tranquille. Sicuramente sarò molto più egoista ed evitiamo di dire che siamo tutte sorelline, nipotine e parenti perché non lo siamo, fine.