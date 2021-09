Quello tra Sophie Codegoni e la mamma Valeria Pasciuti sono legate da un legame profondo e molto forte. La donna era già apparsa al grande pubblico durante la partecipazione della figlia a Uomini e Donne nei panni di tronista e questa sera potrebbe finalmente rivedere l’amata figlia.

Proprio Sophie Codegoni aveva parlato del suo rapporto con la madre nel video di presentazione durante Uomini e Donne considerandola “la sua migliore amica, la sua confidente, la sua complice”.

Tra loro c’è una forte somiglianza fisica ed anche su questo aspetto la gieffina all’epoca aveva commentato:

Di recente la mamma di Sophie Codegoni era scesa in campo in difesa della figlia contro Gianmaria Antinolfi e le sue espressioni infelici sulla ragazza e sulle sue intenzioni nella Casa:

Ma cosa siamo diventate?? Una merce di scambio per il successo? Ma tu razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia.

Nelle passate ore la bellissima signora Valeria ha invece voluto scrivere una dedica d’amore alla figlia:

Piccola mia la tua strada è piena di luce il tuo percorso e il tuo splendido carattere stanno già facendo brillare la tua buona stella. La vita scorre e la mia anima è sempre al tuo fianco, dentro quella casa. Vorrei proteggerti, vorrei abbracciarti, qualche volta vorrei anche bacchettarti. Guardare, soffrire, stare a debita distanza, la vita è la tua: ora cammini con le tue forze. Posso solo gioire per le cose belle che ti accadono e soffrire con te quando le cose non vanno bene. Posso urlare ma tu non mi senti… E’ proprio questo che dobbiamo imparare noi mamme: il distacco da quel cordone ombelicale è proprio difficile, però. E l’unica via per crescere è avere un destino distinto inequivocabile.. Voglio rispettare la tua vita e non invaderla.. Ma un abbraccio resta un abbraccio e il tuo cuore che pulsa insieme al mio è un gesto che mi manca come l’aria. Imparerò da te, ancora una volta. Ti amo, la tua mamma.