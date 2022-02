La mamma di Sophie Codegoni scrive una lettera ad Alessandro Basciano

Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, ha scritto una lettera ad Alessandro Basciano, tramite le pagine del settimanale DiPiù. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, vive continui alti e bassi e la signora ha voluto farlo presente.

Poi l’accenno alla fine della storia con Matteo Ranieri, conosciuto durante Uomini e Donne:

La missiva verrà consegnata a Basciano?

Matteo Ranieri, recentemente rimasto senza corteggiatrici a Uomini e Donne, ha commentato l’accaduto lanciando una frecciatina alla sua ex:

Maria non ho una laurea, ma di interpretazione su un messaggio del genere ce n’è una, non ce ne sono mille. Non è venuta? Pensa che sono un coglion*, ok, ma addirittura pubblicarlo sui social mi sembra esagerato. Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio. Se io litigo con una ragazza poi cerco di chiarire, non voglio un’altra come ho già avuto in passato…