Dopo l’attacco del padre di Sophie Codegoni, anche mamma Valeria si è scagliata contro le affermazioni di Soleil Sorge che ha tirato in ballo gli interventi chirurgici della figlia (e non solo) durante un litigio al Grande Fratello Vip.

La mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver condiviso l’immagine di un pagliaccio ha aggiunto il suo pensiero nei confronti di Soleil:

Nella Casa del GF Vip, in tanti hanno preso le difese di Sophie, tra cui Valeria Marini:

Oggi ti ha attaccato gratuitamente, senza motivo. E non si fa. Che poi può dire ‘mamma mia che barba’, però che ti offende no. Adesso basta. Sophie, siamo tutti dalla tua parte, perché ha fatto un attacco gratuito senza motivo. Se lo diceva a me, la sbranavo. Non si offende una persona che non ha fatto niente e che stava andando a fare le foto.