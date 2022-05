La mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli: “Smettila di dire bugie!”

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha chiaramente preso le distanze dalla chimica artistica elaborata con Alex Belli dentro la Casa più spiata d’Italia.

La presa di posizione di Soleil Sorge è apparsa decisamente chiara tanto smettere di seguire Alex Belli sui social (e non solo lui) e chiarire l’assenza di rapporti tra di loro dopo la fine del GF Vip.

E se Soleil ha dichiarato di non sentire Alex, lui aveva parlato di buoni rapporti tra di loro e poi è sbottato su Instagram considerandola incoerente:

Alex Belli ha detto no all’ipocrisia, no all’incoerenza e a quanto pare no pure alla concordanza soggetto-verbo 🙃 #SoleArmy pic.twitter.com/OHtrXBRxpH

Le ultime dichiarazioni del man, quindi, hanno costretto mamma Wendy Kay ad intervenire con delle precisazioni sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Buongiorno solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi, ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta! Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito. Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui, vi auguro una buona domenica a tutti.