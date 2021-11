La mamma di Soleil Sorge chiede scusa a Raffaella Fico (ma è troppo tardi…)

La mamma di Soleil Sorge, intervistata tra le pagine di Novella 2000, chiede scusa a Raffaella Fico. Durante Pomeriggio 5 Wendy aveva minimizzato l’accaduto, svelando il significato di “bye bitch” a coloro che ancora lo ignoravano.

Bitch in America viene usato tra amiche. – afferma la mamma di Soleil intervistata tra le pagine di Novella 2000 – Vuol dire cagn*, non è un insulto. In America è un termine che si usa tra amiche. Raffaella e Soleil sono nemiche al GF Vip ma bisogna anche essere ironici.

Wendy, in ultimo, ha comunque chiesto scusa a Raffaella Fico:

La Fico sarà disposta a mettere la parola fine a tutto questo? Uhm… ecco cosa ha dichiarato di recente tra le pagine di Nuovo TV:

Sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in televisione e ora io la porto in tribunale. Determinate parole non vanno dette a nessuno. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality show sono sempre stata educata e composta nei suoi confronti.

A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai delle emozioni. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte di Soleil.