La mamma di Shaila torna al Grande Fratello per Lorenzo: “Rivelazioni non positive”, fan divisi

Sorprese in vista per Shaila Gatta, nella prima serata di oggi del Grande Fratello. O forse no. La mamma della concorrente, Luisa, infatti, farà ritorno nella spiata Casa a distanza di qualche settimana dall’ultima ospitata, ma questa volta il motivo è ben differente.

La mamma di Shaila torna al Grande Fratello per Lorenzo: le ipotesi

Secondo le anticipazioni, infatti, la madre di Shaila è pronta a tornare al GF per dire alla figlia la sua opinione sulla storia con Lorenzo Spolverato, ma per l’ex velina non si prevede nulla di buono.

Secondo alcune soffiate giunte sui social, pare infatti che la donna è pronta a fare alcune rivelazioni su Lorenzo e dalle prime indiscrezioni non sarebbero positive.

dio mio pure la famiglia di shaila schifa quel toporagno per piacere #grandefratello pic.twitter.com/Jc1qcZsof7 — lara (@Lar02a) December 9, 2024

La notizia si è diffusa a macchia d’olio sui social, dividendo i fan della coppia. Da una parte c’è chi spera che la donna possa far finalmente aprire gli occhi a Shaila sul conto di Lorenzo e dall’altro c’è chi appare incredulo all’idea che la madre possa parlare male del ragazzo, sapendo dell’innamoramento della figlia.

Ma quindi, quali rivelazioni ha in serbo la signora Luisa sul conto di Spolverato? E soprattutto, qual è la sua idea sulla loro storia fatta di continui tira e molla?

dalla madre di shaila mi aspetterei dicesse “Non mi piace e non lo voglio vicino a mia figlia” “Ho un messaggio per L non è perché non hanno mostrato a voi le clip vuol dire che tutto ciò che hai fatto è detto non si sia visto da casa,anzi” Chiedo troppo lo so#grandefratello — Macumba (@Macumba1925175) December 9, 2024

ma perché siete così pessimiste…

ma io penso che la mamma di Shaila vada lì per incoraggiare la figlia e la sua relazione con Lollo non pensò che sta lì a buttarli “merda” addosso e complicare di più la loro situazione…

è una mamma e penso che ciò lo comprende… #shailenzo — ✨❤️‍️ (@BesartaIme2301) December 9, 2024