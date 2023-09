La storia di Arnold Cardaropoli è tra le più toccanti tra quelle degli attuali concorrenti del Grande Fratello. Mamma e papà sono di origine campana, ma lui è nato in Ghana il 9 maggio 2001. Il giovane infatti, è stato adottato dalla coppia residente in provincia di Reggio Emilia.

Mamma e papà di Arnold Cardaropoli del Grande Fratello

Arnold è giunto in Italia quando era molto piccolo. Dopo essere stato accolto per un periodo in una casa famiglia, è poi stato adottato dai suoi attuali genitori. Il ragazzo non era orfano, ma i suoi genitori biologici non erano più in grado di prendersi cura di lui a causa della condizione di estrema povertà in cui vivevano.

Successivamente è stato preso in affido da una coppia italiana, ma il bambino continuava ad avere rapporti con la madre e il padre, nella speranza che la situazione migliorasse.

Quando i genitori adottivi hanno scoperto che nella casa famiglia alloggiava anche il fratellino, si sono adoperati affinché fosse preso in affido anche lui. La famiglia si è ulteriormente allargata con l’adozione di una bambina.

In seguito, sua madre e suo padre biologici si sono separati e si sono rifatti una vita. Oggi, pur avendo un ottimo rapporto con loro, Arnold fatica a considerarli al pari di mamma e papà adottivi.

Particolarmente speciale è il rapporto con la mamma adottiva, la signora Pina, la stessa donna che lo ha salutato al momento del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

A proposito della sua famiglia italiana, Arnold ne racconta le gesta grazie al profilo TikTok “Arnold & Family” dove conta oltre 700 mila follower.