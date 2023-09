Chi è la mamma di Paolo Masella del Grande Fratello? Primo momento di commozione all’interno della Casa nel corso della seconda puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, ed infatti il macellaio ha avuto modo di parlare di sua madre.

Chi è la mamma di Paolo Masella del Grande Fratello: “Mi ha cresciuto da sola!”

“Tua mamma che donna è?”, ha chiesto il conduttore. “Mi ha cresciuto quasi da sola – è stata la risposta di Paolo – trasmettendomi tanti principi importanti. Ha lavorato tanto per darmi tanto”.

“Mi sembra di capire che ti dia ancora tanto e che faccia tanti sacrifici ancora adesso – ha proseguito Alfonso Signorini – e tu vorresti dire basta a tutto questo vero?”. Paolo emozionato ha risposto con un filo di voce: “Magari”.

“Non ho mai sofferto per amore, ma ho alzato troppo il livello per la persona che cerco, vorrei che fosse come mia madre”, ha poi concluso il concorrente del Grande Fratello.

Paolo Masella è cresciuto senza il padre ma ha le idee chiare sulla mamma:

Il mio sogno è non farla più lavorare. Se c’è un modo per evitarlo lo farei. Vincerlo o no non mi interessa ma voglio che mia mamma alla sera dorma, si rilassi, resti a casa. E magari cominci a viaggiare.