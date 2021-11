Nicola Pisu intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip concentrandosi sul rapporto vissuto con Miriana Trevisan: “Mia mamma ci aveva visto lungo…”.

Io con Miriana sono sempre stato molto sincero. Non ho mai nascosto i miei sentimenti. Lei non è stata molto generosa con me. Le ho dimostrato affetto in tutti i modi. Abbiamo trascorso momenti meravigliosi, anche quando abbiamo dormito abbracciati per terra. Mano nella mano. Sono cose che non si possono dimenticare. Erano fatte con il cuore, almeno da parte mia. Mi ha detto che provava attrazione per me. Che ci avrebbe pensato appena finiva il programma. Io ci ho creduto, ma adesso dice tutt’altra cosa.

A mio parere Miriana non ha mai avuto le idee chiare e ha messo le mani avanti per paura di essere fraintesa. A conti fatti lei da me era solo attratta, mentre io ero innamorato. Quello che non capirò mai è come mai durante tutta la permanenza nella Casa ha continuato a starmi vicino. A baciarmi, come se niente fosse. Quello che mi dispiace è il fatto che abbia giocato con i miei sentimenti. Ha detto che avrebbe voluto vedermi fuori dal programma, ma solo come amica. Non è possibile. Non avrebbe senso.