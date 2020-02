Luciana, la mamma di Morgan, ospite di Barbara d’Urso durante Domenica Live. La signora svela di aver visto Sanremo 2020 in casa con la figlia Roberta e la nipote. “Io ho altri due nipoti, Anna lou, c’è un ottimo rapporto e Lara ma l’ho vista poco, quando era nata sono andata in Sardegna… è sempre stato molto tenero con le sue figlie”.

La mamma di Morgan: “Bugo ha rovinato il pezzo”

Tra Morgan e la sorella Roberta i rapporti sono ottimali: “Non si parlano da due anni, si sono interrotti i rapporti per questioni di lavoro…”, svela Luciana. La mamma di Morgan non parlava con lui da un anno e mezzo. La donna non ha condiviso l’atteggiamento del figlio durante la serata di Sanremo 2020, con la modifica della canzone di Bugo e le parole a lui rivolte:

Io credo sempre a quello che dice mio figlio, ho verificato che non mi racconta balle, c’è un rapporto sincero tra di noi. Lui è molto influenzato da me. Quando ho visto la performance di Sergio Endrigo gli ho detto che Bugo gli ha rovinato il resto, mi faceva venire la pelle d’oca che lui si comportasse in quel modo. Mi vergogno a dirlo ma sono stata io a mandargli quel messaggio. Lui mi ha risposto dicendomi che era d’accordo con quello che dicevo. L’ho fomentato io. Mi sono sentita in parte responsabile. Da musicista dico che Bugo ha rovinato il pezzo di Endrigo. E’ stato messo a disagio dal suo comportamento ma non ha avuto ragione a fare quella esibizione…

E sulla questione dello sfratto: